KDY: Pátek 20. prosince od 19:00

KDE: Malé divadlo Liberec

ZA KOLIK: Vstupné 230 Kč

Zaposlouchejte se do slavných hitů z repertoáru Robbieho Williamse, Michaela Jacksona, Michaela Bublé, Mezzoforte či Manhattan Transfer v podání pěvecké skupiny Offbeat a sólistů Orchestru Vladimíra Janského. To vše v aranžmá kapelníka a pianisty Augustina Bernarda. Tento koncert je prvním ze série oslav 40 let výročí založení orchestru a 15 let od vzniku skupiny Offbeat.