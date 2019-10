KDY: Pátek 18. října od 19:00

KDE: Malé divadlo

ZA KOLIK: 30 Kč

Slavnostní večer připomene inscenace posledních třiceti let a zabrousí i do mnohem hlubší minulosti magického domu, dávného hostince Zum Prater, v němž se čeští dělníci rozhodli na počátku století dvacátého konkurovat Velkému (tehdy pouze německému) Stadtheatru v Reichenbergu. A dramaturgicky byli stejně výjimeční jako o 86 let později jejich profesionální následníci. Žádné vlastenčení Tylem, ale americká bomba jistého Williamma Gilletta, Sever proti jihu. Díky jim a této provokaci byl hostinec už navždy zasvěcen divadlu.

Večer zasvěcený Malému divadlu i magickému místu, které do dnešní podoby dotvořilo jedno ze Sialských trojčat režíruje Palouš a zahraje zde řada libereckých herců, kteří třeba již v Liberci vůbec nejsou.