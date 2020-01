KDY: Neděle 5. ledna od 13:10

KDE: Cinestar Liberec

ZA KOLIK: 175, 145 Kč

Pat a Mat přicházejí ve zcela nových Kutilských trampotách! Jakou lest vymyslí na zloděje, který jim krade jablka ze stromu? Mýt auto hadicí? To není nic pro Pata a Mata! Raději si postaví automyčku. Pro prázdný žaludek jsou palačinky velká dobrota, ale to otáčení na pánvi? To je pro kutily zbytečná námaha a zároveň ta správná výzva. Stejně jako výroba domácího moštu a křupavého popcornu. Na film Pat a Mat: Kutilské trampoty můžete zajít například dnes do libereckého Cinestaru.