KDY: 12. 9. 16.00

KDE: náměstí dr. Edvarda Beneše Liberec

ZA KOLIK: zadarmo

Podzimní taneční sezónu a školní rok začíná ILMA již tradičně akcí „Roztančíme Liberec“, tento rok opět před libereckou radnicí, a to ve čtvrtek 12. září 2019 od 16 do 17:30 hodin. Připravena jsou taneční vystoupení zástupců všech věkových kategorií a tanečních stylů, a mají být také pozvánkou do tanečních kurzů pro děti a všechny, kdo si chtějí osvojit taneční umění, nebo se v něm zdokonalit.