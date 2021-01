KDY: Sobota 23. ledna od 16:30 a 20 hodin a neděle 24. ledna od 19 hodin

KDE: facebook Kultura z.s.

ZA KOLIK: umělece můžete podpořit na serveru evstupenka.cz

Sobotní podvečer bude patřit Krátkému a Údernému divadlu, které nabídne představením s názvem Show must go off. To je jasným obrazem toho, jak se má a musí dělat humor, i když situace kolem nás příliš humorná není. Začátek je v 16:30 hodin. Od 20 hodin přijdou na řadu liberecká kapela Meredith Hunter. Její tvorba je od počátku ovlivněna jmény jako Linkin Park, Lostprophest, P.O.D. a dalších. Muzice bude patřit i neděle. Od 19 hodin to rozjede Big´O´Band. Kapela si tentokrát přizve na pódium své přátele a známé, kteří si s nimi zazpívají jejich oblíbené hity. Odkazy na přenosy najdete na facbeooku Kultura z.s.