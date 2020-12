KDY: Pátek 27. listopadu od 17.00 hodin

KDE: www.nocvedcu.cz/mesto/liberec

ZA KOLIK: zdarma

Tématem letošního ročníku je Člověk a robot a nabídne spoustu zajímavostí, videí, návodů a tipů na aktivity pro děti i dospělé. On line program připravila také Technická univerzita v Liberci společně s iQ Landií.

Začne v pátek v 17 hodin živým přenosem s ukázkou 3D tisku v univerzitní laboratoři. Na dálku si budete moci zkusit nácvik oživování na simulační figuríně používané ve zdravotnictví. Ty jsou ve skutečnosti prošpikované elektronikou a mají blízko k robotům. Pro otrlé, ale i pro zvídavé bude určený virtuální pitevní stůl a na seznámení s vámi se těší také humanoidní robot Pepper. Brzy by mohl i za dětmi do škol a pomáhat tam třeba s výukou matematiky. Chytrý je na to dost.

Liberecká iQ Landia si připravila ochutnávku svých exponátů. Uvidíte, co všechno umí termokamera, poznáte papírovou fyziku a vyzkoušet budete moci řadu zábavných pokusů – dostat předmět skrz stůl, vytvořit nehořlavý balónek či poslušnou plechovku.

Noc vědců sice letos navštívíte pouze online, zato si tu návštěvu můžete rozložit do více dní. Všechna videa, ukázky a hry budou na webu Noci vědců přístupné až do konce letošního roku. Letos se v Česku do Noci vědců zapojí kolem 50 organizátorů z řad českých univerzit, science center a dalších vědeckých a na vědu orientovaných institucí. Do všech těchto míst se můžete přes web nocvedcu.cz podívat také online.