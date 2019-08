KDY: 14. 8. - 28. 9.

KDE: Zdislavy z Lemberka 335, Jablonné v Podještědí, Okres Liberec

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Město Jablonné v Podještědí a Společnost přátel historie města pořádají od 14. srpna do 28. září výstavu Lidové tradice. Můžete se na ni přijít podívat do zámečku Pachtů z Rájova, a to v pondělí, středu, pátek a sobotu od 10 do 17 hodin. Výstava je zaměřena na původ lidových tradic, zvyků, obyčejů, pověr a pranostik v průběhu roku. Přiblíží věci neodmyslitelně spojené s našimi svátky jako např.: adventní věnec, vánoční stromeček, dárky, vánočka, mazanec, pomlázka, beránek či jidáše. Dozvíte se ale i spoustu informací o svátcích svatých, o pohanských obyčejích a pověrách, dožínkách, oslavách prvního máje atd. Výstavu budou doplňovat trojrozměrné exponáty vytvořené pro tuto výstavu dětmi z místních škol a šikovnými spoluobčany města. Vstupné je dobrovolné.