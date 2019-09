KDY: středa 4. září od 19.00

KDE: Kino Varšava. Frýdlantská 285, 460 01 Liberec 1

ZA KOLIK: základní 100 Kč, snížené 80 Kč

Liberecké kino Varšava ve středu 4. září od 19 hodin uvede film Devadesátky, režijní debut známého herce Jonaha Hilla. Protagonistou je dospívající hoch Stevie. Kalifornské slunce, holky, mejdany, skejt a parta starších kluků, do které by hrozně rád zapadl. Režisér a zároveň scénárista Hill tak vzpomíná na dobu svého dospívání v polovině 90. let. Americké komediální drama trvá 85 minut. Základní vstupné je 100 korun, snížené 80 korun.