Zoologická zahrada Liberec

otevírací doba:

březen, listopad Po-Ne, 9:00-17:00

duben, říjen Po-Ne, 9:00-18:00

květen, září Po-Ne, 8:00-18:00

červen-srpen Po-Ne, 8:00-19:00

prosinec-únor Po-Ne, 9:00-16:00

adresa: Lidové sady 425/1, Liberec 1, 460 01

vstupné:

1. 11.-31. 3. 100,- (plné), 80,- (děti do 15 let, osoby nad 65 let, ZTP), 60,- (studenti)

1. 4.-31. 10. 130,- (plné), 90,- (děti do 15 let, osoby nad 65 let, studenti, ZTP)

! vstup zvířatům zakázán

Výjimečnými kousky liberecké zoo jsou především bílí tygři nebo takiny čínské, za zmínku stojí i jedna z nejucelenějších kolekcí dravců v Evropě.