Komedie podle oscarového filmu.

Původní scénář: Marc Norman & Tom Stoppard

Divadelní adaptace: Lee Hall

Hudba: Paddy Cunneen

Překlad: Jitka Sloupová

Dílo Williama Shakespeara je citováno v překladech Jiřího Joska.

Na West Endu původně uvedly Disney Theatrical Productions & Sonia Friedman Productions, režie Declan Donnellan a výprava Nick Ormerod.



Největšímu autorovi všech dob věnujeme životopisnou fikci známou i z filmového zpracování, romantickou komedii Zamilovaný Shakespeare. Spoluautorem původního filmového scénáře je světoznámý dramatik a český rodák Tom Stoppard. Právě jeho dílu se systematicky věnuje šéf činohry DFXŠ, režisér Šimon Dominik, v jehož režii vám hru nabídneme jako jedno z prvních divadel v České republice. Podívejte se spolu s našimi herci do zákulisí alžbětinského divadla, kde principálové ručí věřitelům vlastním životem, kde ženské role hrají muži a kde mladý Shakespeare právě píše Romea a Julii. Těžko říct, zda je krásná Viola zamilovaná víc do Shakespeara nebo do jeho veršů, ale právě jejich zakázaná láska dává Williamovi tu správnou inspiraci pro příběh veronských milenců…



INSCENAČNÍ TÝM

Režie: Šimon Dominik

Scéna: Karel Čapek

Kostýmy: Andrea Králová

Pěvecké nastudování: Zuzana Kubelková

Pohybová spolupráce: Diana Toniková

Šermy: Martin Stránský

Dramaturgie: Tomáš Syrovátka, Lenka Chválová

Foto: Petr Neubert

Divadlo: Šaldovo divadlo

Délka představení: 02:30:00

Premiéra: 27.01.2017

OSOBY A OBSAZENÍ





Will Shakespeare:

JAN JEDLINSKÝ



Viola de Lesseps:

ELIŠKA JANSOVÁ



Chůva:

JANA STRÁNSKÁ



Kit Marlowe:

MICHAL LURIE



Wessex:

TOMÁŠ IMPSEIL



Robert de Lesseps, Tilney:

LADISLAV DUŠEK



Henslowe:

MARTIN STRÁNSKÝ



Fennyman, Převozník:

JAROMÍR TLALKA



Královna Alžběta I.:

MARKÉTA TALLEROVÁ