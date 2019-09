Z Liberce na kole na trojmezí a zas zpět

Výlet si z Liberce můžete udělat až do Žitavy, která leží na trojmezí Německa, Česka a Polska. Je sice dlouhý 48 kilometrů, celá trasa je ale lehká a nenáročná. Vyjedete na kraji Liberce a zamíříte přes Chrastavu a gotický hrad Grabštějn do Chotyně. Tady se napojíte na cyklotrasu do Hrádku nad Nisou. Po ní bez problému dojedete až k hranicím a do Žitavy. Zpátky vede cesta opět přes Chotyni. Pro změnu, ale cestou zamiřte do Chrastavy přes Bílý Kostel a Andělskou Horu a zpět do Liberce.