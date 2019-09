Obec Janův Důl Vás zve do budovy Obecního úřadu v Janově Dole na výstavu „Živé a neživé drahokamy Podještědí“

vystavovatelů Vlastimila Servíta a Mgr. Věry Horáčkové.

Výstava bude přístupná od 9. 6. do 7. 7. 2018, a to vždy v sobotu od 10,00 do 12,00 hod.

Prohlídku v neděli nebo ve všední dny lze dohodnout individuálně na telefonním čísle 724 179 388