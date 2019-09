Při příležitosti rozšíření stezky Via Sacra o zastavení v Liberci je v Novém magistrátu ke zhlédnutí putovní výstava Via Sacra. V Liberci bude výstava umístěna od 3. července do konce srpna a následně bude Žitavu a ostatní cíle prezentovat na dalších místech po celé Evropě. Expozice představuje na patnácti panelech zejména unikátní žitavská postní plátna a poklad epitafů.