Vypravte se na Cestu časem do iQLANDIE

Film, jehož celý název je „Cesta časem: Od Velkého třesku po vznik lidstva“, vás provede úchvatnou historií vesmíru. V jednom kosmickém roce, ve kterém den trvá neskutečných 40 milionů let, zjistíte, kdy proběhl Velký třesk, jak se zformovala Mléčná dráha nebo jaká událost předcházela vzniku Měsíce nebo co jsou to globule. V příběhu se podíváte i na genezi života na planetě Zemi. Kromě tohoto snímku můžete v Planetáriu zkouknout i filmy Astronaut či Výprava ke hvězdám nebo se zúčastnit živě komentovaných autorských pořadů. Tak neváhejte a přijďte se podívat do iQLANDIE!