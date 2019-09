Všechno bude

Film: ČR, Slovinsko 2018, 85 min, režie: Olmo Omerzu

Typický outsideři, čtrnáctiletý Mára a dvanáctiletý Heduš, podniknou cestu za svobodou. Mára ukradne auto a svými průšvihy ohromí i mladou stopařku. Všichni jsou na útěku, na dobrodružné cestě, užívají si náhlou svobodu, kterou už možná nikdy nezažijí. Až do okamžiku, kdy Máru chytne policie a my spolu s nimi váháme, co je realita a co smyšlený chlapecký svět, někdy je těžké rozlišit pravou skutečnost od té vyfantazírované.

Snímek vyslali čeští akademici do boje o Oscara.