V liberecké iQLANDII to bude v květnu a červnu pořádně lítat, a to doslova. Neseďte doma a vypravte se do jednoho z největších science center v zemi. Tým centra si pro vás totiž nachystal speciální workshop pod názvem „Papírová fyzika aneb Lítám, lítáš, lítáme“.