Kvalitní aktivní trávení volného času a sportovní vyžití pro malé i velké nabízí už desítky let TJ Lokomotiva. Kromě množství oddílů tradičních sportů, jako je basketbal, házená, horolezectví, kolová, kuželky, kanoistika, nabízí také cvičení pro předškolní děti v doprovodu rodičů nebo žáky a žákyně základních škol. Více informací na www.tj-loko-liberec.cz

Nabídka:

Předškolní děti

pondělí a čtvrtek od 16:00 do 17:00

Rodiče a děti

pondělí a čtvrtek od 16:30 do 17:30 hodin.

Pod vedením kvalifikovaných cvičitelek si rodiče cvičí sami.

Stáří dítěte - pokud stojí na nožičkách.

Žákyně a žáci

pondělí a čtvrtek od 17:00 do 18:00 hodin.

Již vyšší stupeň cvičení a her.

Stáří - 6-12 let.