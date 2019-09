Muzikál Sugar, který vznikl podle slavného filmu Někdo to rád horké, inscenoval v Šaldově divadle Oldřich Kříž v roce 2009. Pro svůj mimořádný divácký úspěch se inscenace po sedmi letech od derniéry vrátila a diváci se mohou opět těšit na hvězdné obsazení: v roli okouzlující, svůdné a neodolatelné Sugar Kaneové se představí Adéla Gondíková, do které se zamiluje Jan Kříž, coby Joe – Josefína. Joeova kamaráda Jerryho alias Dafné, o jejíž srdce neúnavně usiluje milionář Sir Osgood Fielding, si zahraje, zazpívá a zatančí Adélin bratr, Dalibor Gondík. To vše samozřejmě s živou hudbou v podání orchestru Divadla F. X. Šaldy pod taktovkou Martina Doubravského.