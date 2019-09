Severský filmový podzim 2018

16.30 - Co nikdo neví

thriller, Dánsko / Švédsko, 2008, 99 min

Thomasova sestra Charlotta se utopí při plavání. Když Thomas prochází její věci, objeví důkazy o tom, že jejich otec pracoval pro tajnou službu. Vypadá to, že se Charlotta o věci snažila zjistit víc a její smrt může s prací zemřelého otce souviset. Domluví si schůzku s otcovým dávným kamarádem z námořnictva, který se ze všech Thomasových otázek vykroutí. Thomas si je téměř jistý, že neříká pravdu, naopak nabyde přesvědčení, že se s jeho sestrou krátce před smrtí musel setkat. Thomas se angažuje v pátrání stále víc a brzo zjišťuje, že je i se svou rodinou sledován skupinou neznámých lidí...

18.30 - Kyselé Vánoce

komediální drama, Švédsko, 2015, 104 min

Simon a Oscar jsou už tři roky spolu. Teď koupili dům spolu se svou společnou přítelkyní Cissi, která čeká s jedním z nich dítě. Chtějí to oznámit svým rodinám. A kdy je na to ten nejlepší čas? No přece o Vánocích, v čase pohody a tolerance, kdy se všichni musí mít rádi a být na sebe hodní...

Filmy jsou promítány v původním znění s českými titulky.