Šatování s Blankou Strakou v Liberci

Milé dámy, vyslyšely jsme Vaše prosby a naše šaty jedou za Vámi do Liberce! OC PLAZA zažije své první liberecké Šatování dne 23.8.2019, kde si budete moci vybrat z velké nabídky šatů a spodniček. S děvčaty se na Vás budeme těšit v pátek 23.8.2019 v čase 9 - 18 hodin v 1. patře obchodního centra PLAZA vedle Dinoparku. Poznamenejte si datum do svého kalendáře a nezapomeňte to říct všem svým kamarádkám a sdílet tuto radostnou zprávu. A těšte se i na zlevněné kousky!