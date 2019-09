Přijďte se podívat na výstavu o magické přírodě

Od 1.dubna 2019 se v libereckém Kodapu koná výstava o magické přírodě tří kontinentů. Můžete ji navštit od pondělí do čtvrtka od 7.30 do 16 hodin a v pátek od 7.30 do 16 hodin. Fotografie nafotil profesionální fotograf Jiří Stránský při své cestě po třech kontinentech za tři roky. Můžete se těšit na snímky z Austrálile a Oceánie, Severní Ameriky a Evropy. Fotky jsou prodejní, a proto jakákoli z nich může zdobit váš domov. Vstupné je zdarma. Výstava probíhá do 31.5.2019.