V IQLANDII se 3. června 2019 zkušení lektoři poustí do vskutku bláznivých kousků, do kterých zapojí i vás, a věřte, že si odnesete velký zážitek. Science show je intenzivní čtyřicetiminutové představení s hereckými výkony, působivými výbuchy, vtipem a smíchem. Uvidíte jak se dá založit požár z mouky, nebo jak vypadá trávení žaludku v reálném čase. Představení se bude konat až do 7. června 2019.