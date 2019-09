Nechte se přenést na ostrov u mexického hlavního města. Ale pozor, bude to děsivé! Představení Ostrov panenek zahrají divadelníci v Městském kině Hodkovice nad Mohelkou. Hororový příběh vypráví o muži, který při požáru přišel o vše, a tak se rozhodl koupit na vzdáleném ostrově starý dům a pole. Není ale sám, kdo přijel. Do jeho kufru se dostala panenka. Co se dělo dál, už musíte zjistit sami.