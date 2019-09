V Hejnicích se nachází muzeum horolezectví v Jizerských horách. Je umístěno v RD vedle prodejny papírnictví, 150 metrů od kostela. Poznáte jej podle velkého obrazu skály ve výloze.

Muzeum je otevřeno v období prázdnin v pátek od 14 do 17 hodin. V sobotu a neděli od 9 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin. V jiné dny nebo dobu můžete domluvit návštěvu na telefonu 605 413 577.