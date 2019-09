Mnoho povyku pro nic

Slavná komedie Williama Shakespeara o intrikách a pomluvě.

Tentokrát do sicilské Messiny umístil Shakespeare příběh své komedie z roku 1599. Ale mohl by se odehrát prakticky kdekoliv na světě a v kterékoliv době. Záludnost, všudypřítomné a věčné drobné všiváctví, které pomluvou způsobí veliký rozruch – to je motor komedie. Claudio a Hera se milují a chtějí se brát, jenže na světě jsou lidé, kteří druhým nic nedarují, přestože jim jejich nezdar nic nepřinese. Pomluvou a intrikou svatbu znemožní. Jak milující dopadnou? Jako v komedii. Stejně jako druhý pár Benedik a Beatricie, dva singls, solitéři, kteří svatbu odmítají a štěkají se tak, že jeden bez druhého nemohou vydržet. Ženit se, či neženit? To je, oč v komedii také poběží. A k tomu přidejme snad nejpitomější strážníky světové dramatiky, v jejichž postavách povýšil autor blbost na umění. Sečteme-li to, máme komedii vrcholně vtipnou, zralou a s trochou hořkosti nad nekonečnou lidskou pošetilostí. To všechno jsou ingredience, které vás zaručeně nezklamou a zaručeně pobaví.