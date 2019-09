Městské muzeum Frýdlant

Městské muzeum ve Frýdlantu mapuje historický vývoj Frýdlantska a okolí.

Městské muzeum sídlí v budově novorenesanční radnice, která je dominantou Masarykova náměstí i celého města. Zajímavá je vyhlídka z její věže. Expozice historie Frýdlantska a okolí, přírodnin, archeologických vykopávek a historie řemesel je obohacena o prostor věnovaný osobnosti Albrechta z Valdštejna. Muzeum bylo založeno již v roce 1893 hrnčířským mistrem Juliem Krausem. Zdejším unikátem je obraz zmrtvýchvstání Krista připisovaný dílně Bartolomea Sprangera.

Expozice: zbrojnice, mince, medaile, odznaky, erby, nábytek, hudební nástroje, hodiny, kovové, porcelánové, skleněné a kameninové nádobí, oděvy, řemeslnické nástroje, církevní předměty, minerály, knihovna, střelecké štíty, archeologické nálezy, místní fauna.

Expozice má tyto části:

1. vstupní chodba - malá galerie autorů z Frýdlantska

2. spojovací chodba - výstava střeleckých zbraní, popravčí meč ze 17. století.

3. přírodovědná místnost - herbáře místního botanika Gottfrieda Menzela a bicykly z roku 1850 a 1880.

4. radniční místnost - model staré radnice, nástroje jednotlivých řemeslníků, cechovní atributy, bohatě vyřezávaný nábytek z 19. století

5. selská jizba

6. měšťanský pokoj s barokním sekretářem a nábytkem

Expozice Špitálek

Další část muzea je provozována v objektu Špitálek v ul. Míru č. p. 176, kousek od budovy radnice. Budova Špitálku návštěvníkům nabízí pohled do nově zrekonstruovaných prostor, ve kterých jsou umístěny tématické expozice - archeologie, řemesla, historie města apod. Unikátním exponátem je nález základů chlebové pece, jejíž replika je umístěna na nádvoří muzea. Součástí muzea je také nově zrekonstruovaná kaple s původní Pietou.

Otevírací doba

Leden - Únor

St

10:00 - 12:00



12:30 - 16:00



Pá

10:00 - 12:00



12:30 - 16:00



Březen - Duben

St

10:00 - 12:00



12:30 - 16:00



Pá

10:00 - 12:00



12:30 - 16:00



So

10:00 - 14:00



Květen

St

10:00 - 12:00



12:30 - 16:00



Pá

10:00 - 12:00



12:30 - 16:00



So

10:00 - 12:00



12:30 - 16:00



Červen

Út - Ne

10:00 - 12:00



12:30 - 16:00



Červenec - Srpen

Út - Ne

10:00 - 12:00



12:30 - 17:00



Září

Út - Ne

10:00 - 12:00



12:30 - 16:00



Říjen - Prosinec

St

10:00 - 12:00



12:30 - 16:00



Pá

10:00 - 12:00



12:30 - 16:00



So

10:00 - 14:00