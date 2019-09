Do turnovského Kulturního centra míří Malá čarodějnice. Je jí sice 120 let a na čarodějnici to je rané mládí, a tak když vyrazí na rej dospělých kolegyň, způsobí tím pěknou polízanici. Nejenom, že jí odhalí a za trest seberou létající koště, ke všemu se musí za jediný rok připravit na těžkou zkoušku. Ještěže má mluvícího havrana a spoustu dobré nálady! Hraje Divadlo Scéna Zlín.