Lyžařský přejezd Jizerek je třetí a poslední sportovní akcí pro širokou veřejnost pořádanou v rámci projektu JIZERKY – RÁJ PRO AKTIVNÍ TURISTY. Začátek akce proběhne na stadionu v Bedřichově, odjíždět lze průběžně. Trasa vede přes Novou louku, Hřebínek, Knajpu, Smědavu, Jizerku a ž do osady Orle. Tam bude k dispozici občerstvení až do 16 hodin. Odjezd autobusu do Bedřichova v 17 hodin z Jakuszyc.