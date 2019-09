otevírací doba: červen-srpen; Po-Ne, 9:30-19:00

adresa: Ještědská 555/22, Liberec, 460 07

vstupné: 90,- (plné), 50,- (děti do 13 let, dospělí ZTP), 20,- (děti do 4 let, děti ZTP)



Venkovní koupaliště Vápenka v libereckém Hanychově nabízí dětem mnohé – brouzdaliště, dětský bazén, dětský koutek… Na své si přijdou ale i sportovci a milovníci odpočinku. Přijeďte a přesvědčte se sami!