Ve dnech 2. – 4. 8. 2018 se uskuteční na doskočišti Mamutího můstku v Harrachově další ročník legendárního festivalu Keltská noc. Festival si připisuje hned dvě výjimečnosti oproti jiným akcím, a to za festival s nejlepším výhledem a festival pořádaný v nejvyšší nadmořské výšce v ČR! Kde jinde tohle všechno najdete!

Páteční zahájení bude tradičně patřit Krkonošské Dechovce a dále se na hlavním podiu během dvou dnů vystřídají: TŘI SESTRY, MIG 21, KRUCIPÜSK, E!E, DOCTOR P.P., DE BIL HEADS, INSANIA, KOHOUT PLAŠÍ SMRT, FANCY FOXX, CZE HUN, DRITY BLONDES, VLTAVA, WOHNOUT, VYPSANÁ FIXA, TOTÁLNÍ NASAZENÍ, TONY DUCHÁČEK A GARAGE, THIS!, IMODIUM, COVERS FOR LOVERS, THE SLOTS a další…