Jindřichovické dny 2018

Pátek 10. srpna

17:00 sál „Na statku“ s Jaroslavem Duškem a MUDr. Janem Vojáčkem „Co se mnou uděláte, doktore?“

Sobota 11. srpna

9:00 Memoriál Horsta Krauseho – hasičská soutěž na fotbalovém hřišti

11:00 – 13:00 Prohlídka větrných elektráren s odborným výkladem

11:20 Plnou parou do minulosti – Příjezd vlaku s parní lokomotivou z Frýdlantu

13:00 Seskok parašutistů Paraklubu Liberec na fotbalovém hřišti

13:30 Veselé rýmované pohádky pro děti i dospělé na fotbalovém hřišti

14:00 Motorsport, zákulisí automobilových závodů s předvedením soutěžního speciálu

15:00 Modelranch, vystoupení leteckých modelářů na fotbalovém hřišti

15:30 Hasičská pěna pro děti na fotbalovém hřišti

15:30 Historický šerm v podání skupiny Bohemica Sanguis na fotbalovém hřišti

16:00 – 18:00 Fotbalové utkání staré a mladé gardy FK Sokol

16:40 Plnou parou do minulosti – Příjezd vlaku s parní lokomotivou z Frýdlantu

19:00 – 21:00 Hudební produkce Abraxas

21:00 – 21:40 Hudební produkce Grizzlies

21:40 – 22:00 Orbis de Ignis, fireshow

22:00 Ohňostroj

22:15 – 2:00 Hudební produkce Grizzlies

Doprovodný program:

atrakce pro děti

umělecký kovář

historické vojenské vozidlo OT 65 – projížďky

běžné občerstvení

cukrová vata, zmrzlina, kukuřice, pečené brambory

VSTUP DO AREÁLU ZDARMA

Obec Jindřichovice pod Smrkem, jako každý rok, vyčlenila druhý víkendový víkend v srpnu pro aktivity, které mají za cíl jediné, umožnit setkaní lidem, kteří se setkat chtějí, nebo si jen odpočinout v příjemném vesnickém prostředí. Tématicky se nazývají Jindřichovické dny, nebo Jindřichovické slavnosti. Oslavy začnou již v pátek v 17.00 hodin odpoledním programem především pro dospělé návštěvníky. I letos Jindřichovice pod Smrkem Jaroslav Dušek podpoří tentokrát s MUDr. Janem Vojáčkem pátečním představením na statku s podtitulem "Co se mnou uděláte, doktore?“

Následující den v sobotu v 9.00 hodin celodenní maratón zahájí hasičská soutěž-memoriál Horsta Krauseho, vzpomínkou na našeho zesnulého kamaráda, který byl až do své předčasné smrti výraznou osobností obce, a ne jen starosty místního sboru dobrovolných hasičů. V 11.00-13.00 budou mít možnost návštěvníci navštívit Větrné elektrárny s asistovaným výkladem. Po ukončení hasičské soutěže začne odpolední část. Letos nám program obohatí, ale současně i příjemně zkomplikuje příjezd parní Lokomotivy č. 310.0134. Její příjezd jsme počali spoluorganizovat od chvíle, kdy jsme koupili do majetku obce historickou budovu nádraží, která byla bývalými majiteli odsouzena k likvidaci a obec ji odkupem zachránila před demolicí. Ke Kafemlejnku, jak je mašinka přezdívána, v průběhu příprav přibyla i druhá mašinka č. 431.032 s přezdívkou Ventilovka. Souprava i s pěti vagóny pro přepravu cestujících podle jízdního řádu přijede z Raspenavy, na jindřichovické nádraží v 11:20. Po technické přestávce odjede zpět na Raspenavu ve 13.07. V Raspenavě se ,,otočí“ a vyrazí do Jindřichovic v 15.06 znovu. Do Jindřichovic dorazí v druhém kole v 16.40 a odjede v 17.07. Tento cyklus přímo vybízí k rodinnému výletu.

Vstup do areálu Fotbalového hřiště FK SOKOL Jindřichovice je zdarma a tak návštěvníci utratí pouze za to co snědí a vypijí. Program je zajištěn jednak nosnými body, ale současně průběžným programem. Odpolední blok stále časově ladíme, takže se může drobně měnit časová návaznost, kterou může ovlivnit počasí. Ve 13.00 na na fotbalovou plochu doskočí parašutisté Paraklubu Liberec. Tou dobou již bude probíhat program o zákulisí automobilového sportu. Ve 13.30 mohou děti i dospělí shlédnout pohádkové představení Ivety Duškové Veselé rýmované pohádky. Průběžně budou probíhat ukázky skupiny historického šermu BOHEMICA SANGUIS, Jizerskohorského technického muzea s jejich OT65. Pro nejmenší bude na místě skákací hrad, a jiné menší podpůrné akce. Samozřejmostí je spousta jídla i pití k občerstvení. Večer bude patřit hudbě. V 18.00 vystoupí pravá a nefalšovaná legendární skupina ABRAXAS, po ní regionální skupina The Grizzlies, která dotáhne večer k Ohňové show jako předzvěst Tradičního ohňostroje ve 22.00hodin. Pro ty kdo vydrží, bude po ohňostroji nářez The Grizzlies pokračovat a Jindřichovické dny ukončí.

Program v současné době uhlazujeme a pochopitelně rádi přijmeme jakoukoliv spolupráci ve formě sponzorských darů, reklamy či programu. Přivítáme i prodejce regionálních výrobků či ukázky řemesel. Nejsme příznivci prodeje pouťových cetek či podobných nesmyslů, které mají za účel tahat peníze z kapes rodičů. Tímto opatřením jim ulehčujeme rozhodnutí, zda s dětmi do Jindřichovic vyrazit či ne, aby děti nepodléhaly lákadlům nemilosrdného komerčního trhu. Nejedná se o pouť, ale o slavnost obce. V sobotu 11. srpna zde utratíte jen za to co, tu vypijete či sníte. Navíc se prodej různých laserových a světelných mečů příliš nehodí do oslav tohoto rázu. V případě zájmu lze oslovit pořadatele na následujících kontaktech: starosta@jindrichovice, ou@jindrichovice .cz, tel. 739-456-277