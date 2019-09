Co by mohlo lépe připomenout teplé letní večery než hřejivé country Jimmyho Bozemana? Umělec z generace nezávislých amerických hudebníků 70. let vystoupí dnes v libereckých Lidových sadech. Nechte se unést houslemi Pepy Maliny, kytarou Jakuba Racka, kontrabasem Svatky Hlávkové a bubny Tomáše Vokurky. Vydejte se s hudebníky magickou Louisianou, Texasem, i Mexikem.