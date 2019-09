Liberec – Do Liberce dorazil filmový festival bojující za lidská práva Jeden svět. Včera proběhlo slavnostní zahájení, po kterém následovala projekce filmu Ještě nekončíme. Přehlídka dokumentárních filmů pokračuje až do neděle. Letos nabídne 16 titulů, což je o něco více než loni. Kromě tradičního Experimentálního studia v Lidových sadech se totiž letos bude promítat také v učebně na Technické univerzitě. Stejně jako v předchozích letech by po každé debatě měla následovat debata o tvůrci nebo zajímavými hosty.

Program

Úterý 26. 3.:

17.00: Začít znovu (Experimentální studio)

20.00: Ovčáček (Experimentální studio)

Středa 27. 3.

17.00: Vítejte v Sodomě (Experimentální studio)

19.00: Rekonstrukce Utøyi (TUL, učebna G312)

20.00: Ženy s náušnicemi ze střelného prachu (Experimentální studio)

Čtvrtek 28. 3.

17.00: Dobrá změna v Polsku (Experimentální studio)

19.00: Obléhání města (TUL)

20.00: EXIT – Dát extrémismu sbohem (Experimentální studio)

Pátek 29. 3.

17.00: Novaja (Experimentální studio)

19.00: Český žurnál: Bratři Okamurovi (TUL)

Sobota 30. 3.

17.00: Reds, do toho! (Experimentální studio)

20.00: #FollowMe (Experimentální studio)

Neděle 31. 3.

17.00 Blok filmů: Volání divočiny, Dobré zprávy (Experimentální studio)

20.00 Vesnice plavajících krav (Experimentální studio)