JAKUB A JEHO PÁN - veřejná generálka

[Milan Kundera]



Moudrá komedie o rozkoši z vyprávění.

Milan Kundera je možná nejvýznamnějším žijícím českým autorem. Už v Praze šedesátých let byl hvězdou, ale v Paříži, kam v následujícím desetiletí emigroval, dosáhl doslova světového věhlasu. Komedie Jakub a jeho pán nese podtitul Pocta Denisi Diderotovi, jehož Jakubem Fatalistou je hra inspirována. Jak je to s lidskými osudy a s lidskou svobodou? Pán se ptá Jakuba: „Jsi takový dacan proto, že je to psáno tam nahoře? Anebo je to tam nahoře napsáno proto, že bylo o tobě známo, že jsi dacan? Co je příčina a co je následek?“ Milostné historky ze života Jakuba a jeho pána jsou plné ironie. Je to náhoda, anebo se nám tam nahoře někdo směje? Odkud jdeme a kam… Jedna z nejlepších komedií, které byly ve 20. století napsány.