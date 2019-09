Technologický festival Liberec Makers

Liberecká iQLANDIA chystá společně s podnikatelským inkubátorem Lipo.ink a Startup Yard první technologický a kutilský festival, který se pod názvem Liberec Makers koná příští týden v pátek. Děti i dospělé čeká řada workshopů, kdy se seznámí například s 3D tiskárnami nebo vývojem počítačových her. Chybět nebude ani let dronem! Přehlídka je určená pro mládež zhruba od deseti let, ale pobaví se na něm všechny věkové kategorie. „Festival nabídne čtyři opravdu zajímavé workshopy, vybrané z nich poběží během dne i dvakrát, abychom uspokojili všechny zájemce,“ pozval manažer pro vědu a vzdělávání iQLANDIE Petr Desenský.

Během festivalu se tak zdejším návštěvníkům představí leader v oblasti 3D tiskáren Prusa Research nebo vývojáři z Warhorse studia, kteří lidem nejenom prozradí, jak vznikají třeba rytíři ve hře Kingdom Come, ale co vůbec obnáší stát se takovým tvůrcem her. V rámci workshopu Hardwaria si účastníci zase vyzkouší společně s lektorem sestavit alarm. Půjde o jednoduchý detektor pohybu na bázi PIR propojený s aplikací IFTTT, která umožňuje notifikace na chytrém telefonu. Alarm umí detekovat pohyb, náklon i otřes a funguje rovněž jako teploměr. Navíc děti i dospělé seznámí s IoT (Internet of Things). Liberec Makers odstartují dronaři. „Ti obeznámí návštěvníky jak s jednotlivými druhy dronů, tak i tím, kde a k čemu se využívají. Pak se drony vznesou do vzduchu,“ uzavírá Petr Desenský z iQLANDIE.

Organizátoři očekávají o Liberec Makers velký zájem, proto všichni, kteří se budou chtít akce zúčastnit, si své místo budou muset zarezervovat.

Harmonogram:

16.00 - 17.00 lety dronem na parkovišti před iQLANDIÍ

17.00 - 17:45 workshopy firem Prusa Research, Warhouse studio a Hardwario

18.00 - 18:45 workshopy firem Prusa Research, Warhouse studio a Hardwario

Každé dítě může přijít pod dohledem dospělého (tzn. 1 dítě + 1 dospělý nebo 2 děti + 1 dospělý.) Kapacita je omezena na 25 osob. Změna programu vyhrazena. Registrace na Liberec Makers platí i na Noc vědců 2018.