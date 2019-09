Duhová bouře 2019

Festival Duhová bouře se letos bude konat od 29. května do 1. června. Začátek se koná v 19.30 hodin v Experimentálním studiu KSC lidové sady, kde vystoupí kapely Půlnoční meloun, Adamovo žebro a SLAMeři. Ve čtvrtek 30. května bude od 16 hodin duhový karneval, která začne v parku v ulici Na Rybníčku a končit na nám. Dr. E. Beneše. Pátek 31. května začíná program už v 10 hodin na nam. Dr. E. Beneše, kde se můžete těšit na poetické performance v ulicích města s hudebními a výtvarnými prvky. A v sobotu 1. června se akce bude konat v Zoo Liberec, kde bude umělecká interaktivní soutěž pro děti. Vstup do zoo je pro děti do 15 let v doprovodu dospělého zdarma. Program bude od 10 do 14 hod.