Co se dělo s knížetem Přemyslem a s vladykou Bivojem po pohřbu kněžny Libuše? Odpoví legendární komedie Františka Ringo Čecha Dívčí válka. Ten v nejhranějším divadelním představení v Česku představil Jiráskovy Staré pověsti tak trochu jinak. To dosvědčuje i postava pěvce Lumíra, který se ze všech sil snaží vytvořit vlastní slovanskou pop music. Přijďte si do Lidových sadů vychutnat porci nadsázky a humoru.