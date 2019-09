Svou hudbou i show na koncertech dobyla a inspirovala nejen svět rocku. Příběh legendární skupiny Queen s Freddiem Mercurym v čele nyní ožívá na filmových plátnech. Snímek Bohemian Rhapsody mapuje raketový vzestup kapely a vrcholí strhujícím koncertem „Live Aid“ v roce 1985. Nenechte si ujít nestárnoucí písně jako „We Are the Champions“ nebo „We Will Rock You“ a vyražte dnes do libereckého CineStaru.