17. ročník marathónu ALISY Bike Babí Léto se uskuteční ve znamení osmiček a to 18. 8. 2018 opět na březích jezera Kristýna v Hrádku nad Nisou u Liberce. Trasy v délkách 30, 50 a 80km Vás provedou sudetskou částí Lužických hor a Ještědského hřebenu, tradičními místy jako mystická Česká brána, tajuplný Buk Republiky či okolí Vápeňáku, kde Vám nabízíme to nejhezčí, co zdejší lesy skrývají. Pro děti v rámci Decathlon dětského Babího léta bude připraven technický okruh v přilehlém hájku u jezera.

Konečná uzávěrka elektronických přihlášek je 14. 8. 2018!

Startovné:

PŘEDEM: od 16.6. do 14.8.2018 – 450Kč bez trička/600Kč s tričkem

NA MÍSTĚ – 600Kč bez trička (hotově)

Ceny platí pro trasy 30, 50 i 80 km. Rozhodující je datum uhrazení platby, nikoliv pouze registrace! V případě nevyprodání zásob, bude možné tričko zakoupit na prezentaci po závodě za zvýšenou cenu 250Kč.

Závod dvojic – cena odpovídá ceně jednotlivce viz výše, tedy 900Kč za dvojici (předem bez triček), 1200Kč za dvojici (předem s tričky), 1200Kč za dvojici (na místě bez triček). Lze zvolit i variantu předem s jedním tričkem do dvojice (1050Kč).

Kategorie Kadetů a juniorů – 300Kč (30km) předem bez trička. V případě zájmu o tričko startovné činí 450Kč. V den závodu je cena startovného v klasické výši 600Kč.

Startovné zahrnuje zdravotní, horskou a pořadatelskou službu, startovní číslo, měření časů a zpracování výsledků čipovou technologií, občerstvení v průběhu závodu (30km na startu a v cíli, 50km 2 občerstvovačky, 80km 3 občerstvovačky), pití a kuřecí těstovinový salát (včetně vegetariánské varianty), mytí kol, sprchy na pláži, lístek do tomboly. Pro předem registrované a uhrazené dárky od partnerů akce, při platbě 600Kč i tričko závodu.

