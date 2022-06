Jeden špatný článek může stát herce kariéru – v takovém ovzduší se nevyplatí riskovat. Tom Cruise to dobře ví, a proto dělá všechno pro to, aby novináři neměli o čem psát. Na veřejnosti se v posledních letech objevuje téměř výhradně jen na charitativních akcích a premiérách svých filmů. A pokaždé sám.

Letos měl však na londýnské premiéře svého nejnovějšího snímku garde opravdu jedinečné! Doprovod mu totiž dělali vévoda a vévodkyně z Cambridge. Tomova obezřetnost se ale netýká jen dámské společnosti, v průběhu posledních dvou let výrazně omezil aktivity spojené se scientologií.

Což vyvolalo spekulace, jestli jde o důsledek covidové pandemie, nebo jestli se po více než třiceti letech oddané služby nesnaží od kontroverzní církve, která čelí stále více obviněním ze zneužívání a porušování práv dětí a žen, distancovat. Přitom to není tak dlouho, co na adresu scientologie pěl ódy a lákal nové rekruty… „Je to něco, co mi v životě neuvěřitelně pomohlo. Nebýt jí, nebyl bych tam, kde jsem teď. Je to krásná víra.“

Dětství ve strachu

Scientologii údajně Tom Cruise vděčí za svou kariéru. Nejenže mu pomohla překonat dyslexii, kterou jako malý trpěl, ale naučila ho jak čelit životním a profesním výzvám, tak být lepším hercem. A to je něco, po čem toužil už od dětství.

„Bavit lidi byl můj sen.“ Jenže k tomu neměl právě ideální podmínky. Jeho matka měla coby amatérská herečka s divadlem zkušenost, ale moc prostoru pro rozvíjení jeho koníčka mu poskytnout nemohla. V rodině vládl otec. Stěhovali se tam, kde dostal práci. Dělali to, co chtěl on. A především v jeho přítomnosti musel být Tom i jeho sestry neustále ve střehu. „Když jsem něco provedl, kopl mě, takový to byl člověk. Byla to cenná životní lekce – vždycky, když už jsem se cítil v bezpečí, přišla rána. Věděl jsem, že je s ním něco špatně, že si mám dávat pozor a nevěřit mu.“

Paradoxně to byl ale jeho otec, který dal jeho snu konkrétnější podobu. To on vzal Toma do kina na kultovní film Stanleyho Kubricka 2001: Vesmírná odysea, který odstartoval jeho lásku k filmu. „Bylo narváno, musel jsem tátovi sedět na ramenou. Nerozuměl jsem úplně všemu, ale něco to ve mně vyvolalo.“

Církev vs. Hollywood

Když mu bylo jedenáct, rodiče se rozvedli a on a jeho sestry zůstali v péči matky. Někdy v té době přišel s nápadem, že by se mohl stát knězem. Oba rodiče byli silně věřící, takže ho v rozhodnutí podporovali. Nějaký čas strávil v semináři, ale nakonec zjistil, že to přece jen nebude to pravé.

Na školách měl kvůli dyslexii a četnému stěhování problémy, dařilo se mu jen ve sportu. Hrál fotbal, zvažoval dokonce kariéru jako profesionální wrestler, ale ani to nevyšlo. Zranil si koleno. Navíc se trenérovi nelíbilo, že si před zápasem dává pivo. A tak se vrátil k původnímu plánu. V posledním ročníku už byl členem divadelního kroužku a rozhodl se po škole zkusit štěstí v Hollywoodu. Stanovil si desetiletý plán, během kterého se z něj měla stát hvězda.

Nejdřív se přestěhoval do New Yorku, kde ale nenarazil na nic lepšího než uklízení stolů v restauracích, a pak vyrazil do L. A. Netrvalo dlouho a získal zastoupení, první menší roli ve filmu Endless Love a pak větší roli po boku Seana Penna v dramatu Večerka. Tam si ho vyhlédl Francis Ford Coppola a obsadil ho do ikonického filmu Ztracenci. Odtud už vedla přímá linka k Riskantnímu podniku, prvnímu diváckému hitu, který z něj udělal hvězdu. Konec osmdesátých let byl pro Toma Cruise ve znamení neuvěřitelného úspěchu. Nabídky se mu jen hrnuly. Hrál v komerčně i kriticky úspěšných filmech.

Na dohled už měl svoji první nominaci na Oscara. Nic z toho ale nebylo tak důležité jako setkání s herečkou Mimi Rogers. Byla to totiž jeho první žena, kdo mu představil scientologii. Jejich manželství vydrželo jen tři roky, ale pod jejím vlivem se stal pilným studentem pochybného náboženství, které v padesátých letech stvořil autor sci-fi povídek L. Ron Hubbard. Jeho nadšení a samozřejmě i hvězdný status mu umožnily rychle postupovat v hierarchii a brzy se stal jednou z nevýraznějších tváří scientologie.