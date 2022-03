Žádné sexy fotky. Teď je důležitá Ukrajina, říká Tereza Kerndlová

„Omlouvám se vám, že nepřidávám nic ze svého života, ale vše, co bych sdílela, by mi přišlo zkrátka v těchto dnech nepatřičné. Nemůžu. Nejde to. Nechci. Jsem myšlenkami s Ukrajinou, sleduji každou novou zprávu a obdivuji svět, jak se dokázal spojit a pomáhá, jak jen může.“

Tereza Kerndlová připomíná, že i když má ráda vysoký životní standard, jsou svoboda a mír důležitějšími aspekty lidského bytí. | Foto: se svolením Terezy Kerndlové/ instagram.com/terezakerndlova/