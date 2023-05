Keanu Reevese si všichni pamatujeme z nezapomenutelného Matrixu, kde ztvárnil legendární postavu Nea. Dnes se však už několik let řadí mezi osobnosti, které striktně odsuzují využívání umělé inteligence k vytváření falešných profilů, které parodují herce a další osobnosti. Přitom je to však jeho deepfake účet, který válcuje sociální sítě.

Keanu Reeves Bývá označován za nejhodnější celebritu, jakou byste v současném Hollywoodu mohli potkat. | Foto: Shutterstock

Využívání umělé inteligence (AI) běžnou populací a téměř bez jakýchkoliv omezení se stává běžnou aktivitou a zábavou i obyčejných lidí. Stáhnout si aplikaci a rozpohybovat sto let starou fotku prababičky, vygenerovat stavbu budoucnosti či postavu oblíbené celebrity v batolecím věku je dnes jednodušší než dříve a s trochou praxe to dokáže téměř kdokoliv i bez absolvování kurzů či studií.

Kdo je Neskutečný Keanu Reeves:

Velmi často se však v poslední době objevují i tzv. deepfake (deep fake - těžký podvod, pozn. redakce) profily známých osobností, u kterých někdy ani nejvěrnější fanoušci neodhalí, že se nejedná o jejich oblíbenou celebritu. A jedním z nejúspěšnějších je falešný profil Keanu Reevese, který má na TikToku přes 9 milionů sledujících.

Zbožňovaný Keanu Reeves

Kanadský herec Keanu Reeves je lidmi zbožňován a považován za skvělého člověka se skromnými skutky a obrovskou mírou laskavosti. Je tudíž pochopitelné, že jeho příspěvky na sociálních sítích budou lidé doslova hltat. Problémem však je, že sám herec dal už v minulosti jasně najevo, že sociální sítě používat nehodlá.

Keanu Reeves má fobii ze tmy a v noci usíná při rozsvícené lampě.Zdroj: Shutterstock

„Soukromí je pro mě důležité. A vlastně ano, nemám k ničemu co říct,“ nechal se slyšet herec pro Animated Times.

Bláznivý tanec i scéna na záchodě

Jak se ale sami můžete přesvědčit, jeho osoba na sociálních sítích vystupuje. V krátkých videích můžete „herce“ vidět zápasit s USB, předvádět trik se zrcadlem, poslouchat muziku v županu, prozrazovat skutečný věk, ale i plakat, jezdit MHD či meditovat.

V jednom videu také předvádí bláznivý tanec s kuřetem nebo sklápí prkénko na WC. Zkrátka je zobrazován v situacích, které zažívají běžní lidé a ve kterých známé osobnosti v jejich domácnostech většinou nemáme šanci vidět.

Postava Keanu Reevese na videích vystupuje v úsměvných scénách, které však nemají za cíl herce jakkoliv zesměšnit a přivést sledující k názoru, že se skutečně jedná o známou celebritu. „Krátká videa v hlavní roli s Keanu Reevesem představují herce v různých scénářích, ve kterých nikdy nemluví, tudíž nenabízí žádný hlas, který by šlo srovnat s hercovým skutečným verbálním projevem,“ tvrdí na webu Upworthy.

Lidé věří, že jde o herce

Falešný profil, který hýbe sociálními sítěmi, si můžete prohlédnout například na Youtube jako Unreal Keanu Reeves či Instagramu pod názvem @unrealx_keanureeves_1964. U deepfake profilů na všech sociálních sítích se mohou všichni dozvědět, že se nejedná o skutečný profil herce, ale soudě podle komentářů to většina z nich stále netuší.

A to je právě ten hlavní problém. Ačkoliv je v úvodu jasně napsáno, že jde o parodii, mnoho lidí je přesvědčeno, že se herec konečně rozhodl sdílet své soukromí se světem.

Například @gdane.rooby_doo napsal: „Tleskám vám za to, že se nebojíte dělat si srandu ze svého skutečného věku. Bravo! Náš věk je v pořádku a i já jsem šťastný za to, že jsem žil tak dlouho až doposud se vším, co jsem vydržel.“

@Matt zase tvrdí: „Pořád nejsem schopný říct, jestli je tohle skutečný Keanu, nebo ne. A víte co? Je mi to jedno.“

Se spásnou myšlenkou přišla i @user7585388105859: „Co když to ve skutečnosti Keanu Reeves je a předstírá, že není, jen proto, aby mohl žít normální TikTok život?“ Někteří další uživatelé se cítí podvedeni, ale jiní se s myšlenkou, že se jedná o parodii, smířili, jako například tento: „Dobře. Konečně jsem přesvědčen, že to není skutečný Keanu. Ale je to vtipné a mě to prostě baví.“

Ne, není to Keanu Reeves

Pokud jste se i vy nechali oklamat schopnostmi umělé inteligence, zde je další potvrzení, že se o profil Keanu Reevese skutečně nejedná. V rozhovoru pro Wired se totiž známý herec rozpovídal o svém vztahu k digitálním úpravám hereckých výkonů, které ho rozladily už před více jak dvaceti lety.

Keanu Reeves je tak trochu záhadný a samotářský muž.Zdroj: Shutterstock

„Sám herec je proti nadměrným editacím, protože si pak připadá, že se v roli nemusí vůbec snažit, nebo na natáčení nemusí vůbec být. Poprvé ho to rozladilo v jednom nejmenovaném filmu, ve kterém mu tvůrci uměle přidali slzy, což herce urazilo,“ píše na TV Freak Milan Šurkala.

Dle slov umělce je prý až děsivé, že deepfake profily nemá jejich skutečná předloha vůbec žádnou šanci mít ani částečně pod kontrolou. Očekávat, že se na sociálních sítích brzy objeví hercův reálný profil, je proto naprosto zbytečné.

Jak se příště nenachytat

„V dnešní době je potřeba informace prověřovat, a to víc než kdy dřív. V době, kdy pomocí umělé inteligence můžete oklamat prakticky kohokoliv a kdokoliv může oklamat vás, je potřeba být ostražitý,“ radí například Poynter.

Chcete mít jasno?

- Čtěte popis u každého profilu, u kterého si nejste jisti – zde je jasným vodítkem název profilu Unreal Keanu.

- Sledujte obličej osoby, která ve videu vystupuje. Může působit poněkud strnule, napnutě a může se od ní odrážet jinak světlo.

- Pozorujte oči. Mrká postava, nebo jsou její oči nehybné?

- Prohlédněte si vlasy. U deepfakes profilů bývá typické, že jsou až příliš dokonalé a nehybné.

- Pokud daná osoba dělá něco, co máte pocit, že normálně nedělá, nebo by nikdy neudělala, může se jednat o deepfake profil.