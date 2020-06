„Nápad na nafocení kalendáře se symbolikou doby koronaviru, vznikl spontánně. Přemýšleli jsme, jak si můžeme navzájem pomoct a vytvořili jsme skvělý tým, který může tím, co umí, někomu prospět,“ říká produkční tvůrčího týmu, herec a zpěvák Jaro Rusnák.

Limitovaný kalendář Bílá labuť mohou zájemci zakoupit v Divadle Mír v Ostravě nebo na jeho e-shopu.



Výtěžek z prodeje poslouží Záchrannému týmu Oblastního spolku Českého červeného kříže v Ostravě, část je určena podpoře baletek i k pokrytí nákladů, nezbytných ke vzniku tohoto díla.

Autorem fotografií je Jiří Matýsek. Rolí modelek se zhostily baletky Roberta z Itálie a Mariona ze Španělska, které zůstaly jako řada jiných v době koronaviru bez práce a příjmů. Choreografie jednotlivých snímků se ujal tanečník a choreograf Martin Tomsa ze Slezského divadla v Opavě.

„Černobílý kalendář vznikl v Ostravě díky týmu srdcařů a připomíná zvláštní dobu, v níž projekt vznikal. Je skvělé, že se podařilo najít tolik lidí, kteří celý projekt i v době ekonomické nejistoty podpořili,“ vysvětluje návrhářka a kostýmní výtvarnice projektu Jitka Stauder.

„Kalendář se symbolicky opírá o čas, kdy jsme se ocitli v sociální izolaci, se kterou každý bojoval po svém. I proto ho otevírá fotografie zlověstné černé labutě s kosou, asociující zmar a strach, nad níž vítězí bílá labuť s křídly, která je symbolem naděje a lásky,“ dodává Jitka Stauder. Kmotry kalendáře se stali členové divadelního uskupení Tři Tygři.

Vzkazy baletek:



ROBERTA (Itálie)

Nikdy jsem nebyla tak blízko mé drahé Itálii… Zemi, která chutná po historii, moři, horách, jídle, dobrém vínu, dialektech, umění a vědě. Tři roky bydlím daleko od své země, rodiny, přátel a všeho, co je pro mne nejcennější. Pandemie mě zraňuje hned dvakrát: každodenními špatnými zprávami a odloučením. Ale život je také dvojí. Nic není snadné a zároveň nic není nemožné! A tak se brzy vrátíme do záře milované Itálie. Miluji tě celým svým srdcem.



MARIONA (Španělsko)

V těchto těžkých chvílích bych chtěla obejmout svou rodinu a přátelé ze Španělska. Říci jim, že všechno brzy skončí, a že nás to učiní ještě silnějšími než dříve. Je důležité dělat něco, co mne povzbudí, rozzáří, udělá šťastnou a odplaví chmury a tím je pro mne TANEC, jehož prostřednictvím bych ráda předala naději a víru ostatním.