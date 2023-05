Odhodil slavné jméno, aby mohl prorazit sám za sebe. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století patřil Nicolas Cage k nejslibnějším hercům své generace. Pak ale jeho kariéra postupně nabrala sestupný směr…

Když byl malý, dostal Nicolas Cage od otce kameru Super 8, na kterou s bratrem točili první filmy. Kdykoli se mu od té doby poštěstí pracovat na něčem čistě pro radost, označuje ten pocit jako „Super 8“ | Foto: Profimedia

1983 Nové jméno

Nicolas Cage pochází ze slavné filmařské rodiny. Když mu bylo patnáct, chtěl se stát druhým Jamesem Deanem a přemluvil strýce, režiséra Francise Forda Coppolu, aby s ním udělal kamerovky.

Výsledek byl katastrofální, to ho ale neodradilo.

Tehdy ještě Nicolas Kim Coppola na svém snu dál pracoval, získal první zkušenosti, a aby se vyhnul nařčení z protekce, změnil si jméno. V několika strýcových filmech si nakonec i zahrál. Vidět jste ho mohli v Dravých rybách, Cotton Clubu či v Peggy Sue se vdává.

1986 Hvězdná kritika

Retro komedii Peggy Sue se vdává viděla Cher, a přestože prohlásila, že to, co ve filmu předvedl Nicolas Cage, bylo jako dvě hodiny trvající bouračka, chtěla s ním pracovat. Výsledkem byla role v romantické klasice ověnčené Oscary, která Cageovi vynesla první nominaci na Zlatý glóbus.

1987 Druhý pokus

Romantická komedie Pod vlivem úplňku patří k tomu nejlepšímu, co Nicolas Cage během kariéry natočil. Ani roli italského přistěhovalce, který svádí snoubenku svého bratra, však nezvládl úplně hladce. První scény musel přetočit, protože Ronny Cammareri v nich mluvil s výrazným přízvukem inspirovaným Jeanem Maraisem v Cocteauově filmu Kráska a zvíře.

Režisér byl nucen naznačit, že musí trochu ubrat…

1992 Město hříchu

Nicolas Cage miluje Las Vegas. I když si na hazard údajně nepotrpí, líbí se mu atmosféra města. Natočil v něm hned několik filmů, včetně oblíbené komedie Líbánky v Las Vegas.

Navíc město hříchu bylo druhým domovem Elvise Presleyho, kterého Cage dodnes uctívá, a tak si ho za svou rezidenci zvolil i on. I když proslýchá se, že hlavní motivací pro stěhování bylo něco podstatně přízemnějšího a mělo co do činění s daňovými podvody…

1995 Nečekaný Oscar

Natáčení psychologického dramatu Opustit Las Vegas označil Cage za punk. Nevěřil, že by filmu o zkrachovalém alkoholikovi Americká filmová akademie věnovala pozornost, a tak se pustil do testování svých hereckých schopností. Pro větší autenticitu byl například v několika scénách skutečně opilý.

Experiment byl úspěšný – Cage získal Oscara. A dařilo se mu i na poli osobním. V roce 1995 se poprvé oženil - a to s herečkou Patricií Arquette.

V roce 1995 vzniklo filmové drama Opustit Las Vegas. Nicolas Cage za něj získal Oscara za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roliZdroj: Profimedia

2002 Osudové dvojky

Druhou nominaci na Oscara získal Nicolas Cage za dvojroli ve filmu Adaptace. Po boku Tildy Swinton a Meryl Streep se proměnil ve scenáristu v tvůrčí krizi a zároveň v jeho dvojče, které mu začne fušovat do řemesla. V roce 2002 Cage také podruhé stanul u oltáře. Své ano tenkrát řekl dceři Elvise Presleyho, Lise Marii Presley. Na předávání Oscarů už spolu ale nešli, manželství trvalo pouhých 107 dnů.

Z oltáře známý herec přesto žádné trauma nemá. Od té doby se stihl oženit ještě třikrát. Aktuálně má tedy pátou manželku, která mu loni porodila jeho třetího potomka.

2005 Dluhy, kam se podíváš

Obchodník se smrtí byl jedním z posledních dobrých filmů, které Nicolas Cage natočil. Později se totiž přišlo na to, že státu dluží obrovské sumy na daních. Aby se vyhnul bankrotu, musel prodat řadu svých nemovitostí, vzácné první vydání komiksu a bohužel to také znamenalo, že patnáct let musel brát doslova každou roli, kterou mu někdo nabídl.

2021 Konec sezony malin?

Prase patří k nejoblíbenějším filmům Nicolase Cage a kritici s ním souhlasí. Právě tenhle film mu zajistil nominaci na Malinovou cenu vykoupení. Ta se uděluje hercům dobře obeznámeným s filmovými anticenami, kteří se vrátili na správnou cestu.