Česká modelka Karolina Kurková oznámila, že čeká třetího potomka. Na instagramu, kde ji sleduje přibližně 820 tisíc lidí, zveřejnila fotografii, na které pózuje nahá a ukazuje své těhotenské bříško. S manželem Archiem Drurym již mají dva syny, napsal web Purepeople.

Česká modelka Karolína Kurková na filmovém festivalu v Cannes | Foto: ČTK / ČTK

"S nadšením oznamujeme nadcházející příchod dalšího miminka do naší rodiny. Sdílela jsem s (časopisem) Glamour exkluzivní článek o mých zkušenostech z těhotenství a jak se to současné liší od předešlých… Moc děkuji za všechna vřelá přání. Nemohli jsme být šťastnější nebo více nadšení z nového přírůstku do rodiny," napsala modelka na instagramu.