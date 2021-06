„Nevím, jestli znáte příběh o tom, jak jsem se dostala k herectví, ale můžu vám říct, že je rozhodně neobvyklý,“ vzpomínala loni Evangeline na okamžik, který jí před téměř dvaceti lety změnil život.

Životní změna

„V podstatě a úplnou náhodou se mojí první mluvenou rolí stala ta v seriálu Ztraceni. Tehdy jsem studovala vysokou a byla jsem totálně švorc. Bydlela jsem v té nejhorší čtvrti, jezdila tou nejhorší rachotinou se zadním okýnkem slepeným kobercovkou, jedla jen burákové máslo a pila čaj. V ten moment přišla tahle nabídka, která mi mohla zajistit finanční nezávislost – jasně že jsem po ní skočila,“ vzpomínala v rozhovoru pro Hollywood Reporter a přiznala, že se ze dne na den dostala do úplně jiného světa.

„Byla jsem najednou slavná. Nebyla jsem na to absolutně připravená a upřímně, necítila se vůbec dobře. Byla jsem vyplašená, nevěděla jsem, jak s tím naložit. Dospěla jsem tehdy k rozhodnutí, že až skončí Ztraceni, s hraním seknu.“ Po seriálu Ztraceni natočila ještě snímek s Hughem Jackmanem s názvem Ocelová pěst a skutečně se stáhla do ústraní.

Bylo jí třicet, porodila prvního syna, věnovala se psaní. „Žila jsem tichý, obyčejný život a dva roky jsem neměla absolutně žádný kontakt s Hollywoodem. A pak mi zavolal režisér Peter Jackson s tím, že by pro mě měl práci,“ vzpomínala dál. Psal se rok 2012 a novozélandský režisér rychle hledal herce pro svou velkolepou adaptaci Tolkienova Hobita, která měla navázat na úspěch trilogie Pán prstenů. Do příběhu napsal novou postavu krásné elfí bojovnice Tauriel, jež v původních knihách nebyla.

„Byla jsem dost rozpolcená, vždyť jsem byla v hereckém důchodu! Ale moje třináctileté já mě tehdy přemluvilo: Hrát elfku? Panebože, ano! Nakonec to byla úžasná zkušenost, strávila jsem na Novém Zélandu rok s báječnými kolegy a štábem. Nějak mi to otevřelo oči: tahle práce mě baví, a pokud se k ní správně postavím, zvládnu to,“ vzpomínala na natáčení, které ji přivedlo zpět do hereckých kolejí.

Jen co se Hobit dostal do kin, volalo Evangeline Studio Marvel s nabídkou na roli Hope van Dyne alias zmenšující se supehrdinky Wasp. Tehdy se znovu rozhodovala, jestli má na další obří projekt kývnout. „Nakonec jsem si řekla, že jsem přece chytrá holka a že už dokážu zařídit, abych byla pracovně spokojená. A stalo se,“ říká dnes herečka, jíž úloha chytré a neohrožené Wasp přinesla další oddané fanoušky po celém světě.

Psaní je můj život

I když je Evangeline hvězdou hned několika hollywoodských hitů, sama sebe vnímá především jako spisovatelku. Psaní je její život – v roce 2013 představila s velkým úspěchem svou první knihu pro děti. Nápad na ni nosila už od čtrnácti, ovšem trvalo dlouho, než se odhodlala konečně jít s kůží na trh.

„Herectví je moje zaměstnání. Máme díky němu střechu nad hlavou, jídlo na stole, je pro mě pochopitelně důležité. Ale moje vášeň – ta pravá, niterná – je psaní,“ říká.„Hraní nebylo nikdy můj sen, zkusila jsem to a vyšlo to. Měla jsem štěstí, ale necítila jsem se šťastná. Když jsem se zamýšlela nad tím, co bych měla vlastně dělat, bylo mi kolem třiceti, což mě trochu děsilo. Nakonec jsem prozřela, že psaní je tou mojí vášní. Psala jsem vždycky, pořád, jen jsem si nikdy ani nepomyslela, že bych za to mohla dostat třeba zaplaceno. Pak mi došlo, že tak jako tak prostě píšu a psát budu, protože mě to jednoduše naplňuje. Prostě že bych se do toho měla vrhnout po hlavě. A zase to nějak vyšlo!“ říká nadšeně autorka prozatím tří knih série The Squickerwonkers.

Připravované vosí tažení

Evangeline jako herečka se zatím profiluje jako hvězda ansámblových projektů – po Ztracených se vrhla na Hobita a pak rovnýma nohama do Ant-Mana a Avengers. V každém z nich dokázala své postavy obdařit jedinečností a opravdovostí, ovšem s první hlavní velkou filmovou rolí jako kdyby pořád váhala. V těchto okamžicích plně trénuje na své další „vosí“ tažení v rámci druhého samostatného pokračování Ant-Mana. Snímek by měl mít premiéru počátkem roku 2023 a Evangeline svou přípravu rozhodně nepodceňuje.

V květnu se v rámci reportu ze své „roboty“ v posilovně svěřila fanouškům na Instagramu, že její dřina má i hlubší důvody. Poslední dva roky bojovala s depresemi a psychickým zhroucením. „Musím teď nabrat síly, abych se mohla opět stát Wasp, potřebuju znovu začít a vybudovat si sílu psychickou i fyzickou. Šestadvacet let mě trápila velká bolest zad, se kterou jsem bojovala, ale nikdy ji neléčila. Nyní konečně díky pořádnému tréninku cítím, jak se mi vrací síla, a je to úžasný pocit!“ vypsala se nečekaně ze svých traumat na sociální síti.

Kromě skotačení v kostýmu Wasp čeká Evangeline ještě letos alespoň jedna filmová premiéra. Budeme ji mít šanci vidět v thrilleru Till Death, kde ztvárnila umírající lásku právě propuštěného vězně v podání Jasona Sudeikise. Hlavně ale plánuje věnovat se psaní dalšího pokračování své knižní série pro děti.

Evangeline, Wasp a Ant-Man

V roce 2015 Studio Marvel a režisér Peyton Reed přivedli na plátno dalšího komiksového hrdinu, který ochraňuje svět před smrtícím nebezpečím. Schopností Ant-Mana, jak název lehce napovídá, je libovolné zmenšování a zvětšování se. Tuto lehce komickou supersílu pojal scenáristický tým, kam mimo jiné patřil také Edgar Wright a sám představitel mravenčího muže Paul Rudd, s lehkou nadsázkou – což výslednému filmu víc než prospělo.

Trefou do černého bylo obsazení právě sympatického Rudda, jenž je obecně znám především jako herec komediálních rolí. Jeho postava zlodějíčka Scotta Langa se během jedné zpackané loupeže dostane k obleku, díky němuž se dokáže radikálně zmenšit. Superkostým patří geniálnímu vědci, fyzikovi a entomologovi Hanku Pymovi (Michael Douglas), který vidí ve Scottovi skrytý potenciál. Vezme si na starost jeho výcvik a chce z něj udělat nového Ant-Mana. Hank totiž potřebuje hrdinu, jenž by zamezil jeho bývalému obchodnímu partnerovi Crossovi (Corey Stoll) prodat superobleky zločinné organizaci Hydra.

Pomoci s tréninkem se rozhodne také Hankova krásná dcera Hope (Evangeline Lilly)…

Nicole Evangeline Lilly



Narodila se 3. srpna 1979 v kanadském Fort Saskatchewanu.



O herectví nikdy neuvažovala, ale účinkování v reklamách ji přivedlo k prvním televizním a filmovým rolím. V roce 2002 se objevila v seriálu Smallville, o rok později jako téměř neznámá porazila víc než sedmdesát hereček v castingu na seriál Ztraceni. Za roli Kate Austenové získala i nominaci na Zlatý glóbus.



Zahrála si ve filmech Smrt čeká všude, Ocelová pěst, Hobit: Bitva pěti armád a Šmakova dračí poušť. V roce 2015 vstoupila do světa Marvel jako Hope van Dyne neboli Wasp ve snímku Ant-Man. Roli si zopakovala ještě ve snímcích Ant-Man a Wasp a Avengers: Endgame. V roce 2023 je plánu další díl s názvem Ant-Man and 17. the 2. Wasp: Quantumania.



Je autorkou úspěšné knižní série pro děti, má dva potomky ve věku deset a šest let.