Dopravní hřiště poměrně reálně nahrazuje situaci v běžném silničním provozu. Výhodou je, že tady dítě ještě může při výuce udělat chybu, ale musí si to zapamatovat. Na silnici už chybu udělat nesmí, protože tam už mu jde o život.

Na dopravní hřiště chodí děti rády. Zábavnou formou se tu učí, jak se správně pohybovat v běžném provozu, testují své znalosti a nakonec tady mohou získat například i průkaz pro malé cyklisty. Systematická dopravní výchova probíhá během celého roku. Nejprve se děti učí teoretické základy jak se správně chovat, poznávají dopravní značky, poté již prakticky používají komunikace dopravního hřiště a prostřednictvím hry si nacvičují, jak se chovat v dopravním provozu.

Součástí výuky je i závěrečné přezkoušení pravidel provozu na pozemních komunikacích pomocí testů. Dopravní hřiště není určené jen pro děti ze základních škol, ale i pro mateřské školy, rodiče s dětmi a organizace, pracující s dětmi jakéhokoliv věku.

Jak výuka na hřišti probíhá? Děti se rozdělí na skupinky, které se prostřídají. Chodci procvičují chůzi po chodníku a po vozovce, přecházení vozovky na přechodu, se semaforem i tam, kde není. Cyklisté a jednou také řidiči aut zase procvičují jízdu na vozovce, zastavení, rozjíždění, odbočování, předjíždění, objíždění překážky a také jízdu křižovatkou. Ideální je přitom využívat různé vizuální pomůcky, zvuky sanitního nebo policejního vozu, ale hlavně vrozenou soutěživost dětí, aby výuka pro ně byla atraktivní a zábavná.

Za prioritní se považuje především vzdělání žáků čtvrtých a pátých ročníků, kteří se už pohybují v reálném silničním provozu a znát jeho nástrahy je proto pro ně velmi důležité. Žáci čtvrtých ročníků, kteří absolvují výuku teorie i praxi na dopravním hřišti, občas překvapí i své instruktory tím, jaké mají znalosti. „Školák někdy ovládá předpisy lépe než jeho děda. Pro děti je dopravní výchova velmi důležitá. V deseti letech mohou vyjet na kole bez dozoru na silnice. Pro jejich bezpečnost a zdraví je nezbytné, aby byli schopní se v provozu dobře orientovat,“ uvedl pro Deník krajský koordinátor Besipu Miroslav Charouz.

Chybí správná výchova

Samotná znalost pravidel ještě nezajistí dětem bezpečí. V provozu často jednají riskantně. Podle lektorů z oddělení prevence kriminality městské policie děti vnímají provoz na pozemních komunikacích jinak než dospělí, nedokáží správně předvídat a nechápou spojení příčiny a důsledku. Jsou například přesvědčené, že přechod je pro chodce bezpečné místo, a proto se jim nemůže nic stát.

I ze strany rodičů správná výchova v tomto směru mnohde chybí. Buď nevědí, jak na to, nebo i sami svým chováním dávají dětem špatný příklad. Rodiče, kteří s dětmi přecházejí na červenou, při jízdě autem se nepoutají nebo drží v ruce telefon a na kole jezdí bez přilby, nemohou očekávat, že jejich potomci budou brát pravidla silničního provozu vážně.

Děti se na dopravní hřiště těší. „Já už umím jezdit na kole, ale zatím jezdím jenom s taťkou. Některé značky už znám. Hřiště je super, těším se, že sem budeme chodit častěji,“ svěřila se Deníku malá cyklistka Klárka. Její hrdá maminka dodala, že Klárka už bezpečně pozná stopku nebo třeba zákaz odbočení doprava. „Snažili jsme se dceři vysvětlovat, co jednotlivé značky znamenají. Ale je mnohem lepší, když to tu na hřišti vidí názorně a může si všechno vyzkoušet. Mnohem lépe si to pak pamatuje,“ tvrdí.

Osvěžit si některá pravidla mohou na hřišti ale i dospělí a zkušení řidiči. Mnozí si třeba lámou hlavu nad železničním přejezdem se světelnou signalizací a značkou Stůj, dej přednost v jízdě. Někteří usuzují, že by měli zastavit i ve chvíli, kdy na semaforu bliká bílé světlo. „Semafor je nadřazený dopravním značkám, proto za této situace není nutné zastavovat. Stopka se musí respektovat ve chvíli, kdy bude semafor mimo provoz,“ vysvětlil, na co třeba na hřišti narazili, dopravní policista.

Zásady bezpečné jízdy na jízdním kole

Vždy použijte k jízdě cyklistickou helmu.

Mějte kolo v pořádku a před každou sezónou si nechejte kolo zkontrolovat ve specializovaném servisu.

Dbejte na předepsanou výbavu jízdního kola.

Oblékejte se do reflexních barev.

Pokud je Vám méně než deset let, musíte mít doprovod a to osobu starší patnáct let.

Jezděte co nejblíže u pravého okraje.

Nikdy nejezděte dva vedle sebe, ani dva na jednom kole.

Změnu o směru jízdy dávejte vždy viditelně najevo, včas a zřetelně paží.

Na kole nepřevážejte žádný náklad, který by Vás nebo Vaše okolí mohl ohrozit.

Na přechodu pro chodce nezapomínejte na přednost chodců.

Za snížené viditelnosti mějte rozsvícená světla.

Respektujte pokyny policistů, světelné signály a dopravní značky.

Buďte ohleduplní k ostatním účastníkům silničního provozu.

V hustém provozu veďte raději kolo po chodníku.

Nezapomínejte na zákaz požívání alkoholických nápojů před i během jízdy.

Zdroj: Policie ČR

