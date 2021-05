Trasa: Luhačovice – Biskupice – Řetechov - Pozlovice

Při průjezdu dál až k hrázi se dostanete k Jurkovičově aleji, která vás zavede až na lázeňskou kolonádu. Pokud si chcete kolonádu projít, budete muset slézt z kola. V tomto místě jsou totiž kola zakázaná.

Procházka po lázeňské kolonádě je příjemně strávený čas. Kolonáda byla vybudována po 2. světové válce podle plánů architekta Oskara Pořísky a je zajímavá zejména svým půdorysem. Je v ní umístěno také několik obchodů, restaurací a cukráren, kde si lidé mohou sednout a odpočinout. Pokud vás sezení nebaví, můžete si užít krásnou procházku po lázeňském parku.

Trasa výletuZdroj: Deník/Google mapsPokud vás lázeňská kolonáda nezaujala a chcete dále pokračovat v cyklojízdě, zónu objedete stezkou, která vás povede dále celými Luhačovicemi až do vedlejší vesnice Biskupice. V tento moment na vás bude čekat stoupání k ploše dřívějšího letiště. I když se jedná o mírné kopce, nezalekněte se. Odměnou vám budou krásné výhledy do okolí. Postupným stoupáním nakonec dojedete až do Řetechova. V závěru vás čeká odpočinek v podobě sjezdu zpět do Pozlovic.

Pokud je Malý lázeňský okruh pro vás opravdu příliš malý, můžete se vydat na Velký lázeňský okruh, který začíná u Luhačovické přehrady. Tato trasa je dlouhá čtyřicet kilometrů a je mnohem náročnější. Po cestě na vás mohou čekat i nezpevněné cesty.

GPS souřadnice

● Luhačovická přehrada (49.1242914N, 17.7802328E)

● Koupaliště Duha (49.1208611N, 17.7767983E)

● Lázeňská kolonáda (49.1070544N, 17.7619917E)

● Biskupice (49.0770569N, 17.7165928E)

● Řetechov (49.1305575N, 17.7497964E)

● Pozlovice (49°7'46.660N, 17°46'20.033E)

