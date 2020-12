Majitelé restauračních zařízení to letos opravdu nemají lehké a už samo jejich přežívání a snaha udržet zaměstnance by se dalo nazvat hrdinstvím. Někteří však význam tohoto slova posunuli ještě dál. Ačkoli jsou sami v nouzi, rozhodli se pomoci.

Během jarní vlny epidemie zásobovala řada restaurací zdarma zdravotnické i další pracovníky v první linii. Do nemocnic i na služebny hasičů či policistů mířily krabičky s obědy, zákusky, bagety a energy drinky. Když se dveře restaurací na podzim zavřely podruhé a epidemie udeřila s ještě větší razancí, mnozí restauratéři s pomocí pokračovali.

Sladká pomoc zamířila například i do nemocnice ve východočeském Rychnově nad Kněžnou. Zákusky z cukrárny na Starém náměstí v Rychnově nad Kněžnou, kterou provozuje Jana Burketová, byly symbolem poděkování. To, co během podzimní vlny zakoušel personál v nemocnicích, majitelka podniku dobře věděla. „Dcera pracuje v nemocnici v Hradci Králové, a tam je to podobné,“ vysvětluje. Svoji cukrárnu musela Jana Burketová kvůli lockdownu zavřít. „Takže v podstatě nemůžeme dělat téměř nic. Je to těžká doba pro každého, snažíme se tak nějak přežít a doufáme, že to bude lepší,“ komentovala v listopadu.

Zdravotníkům v rychnovské nemocnici darovali své balíčky i provozovatelé penzionu a restaurace Kozí chlívek v Deštném v Orlických horách či hostince U Hubálků v Kostelecké Lhotě. „Poté, co jsme museli zavřít, jsme chtěli rozběhnout alespoň nějakou činnost v naší hospůdce. V tu chvíli jsme se také cítili tak trochu těžce, začali jsme s tím bojovat. V souvislosti s tím nás napadlo, že bychom podpořili také někoho, o kom si myslíme, že už má toho taky dost a že by to také mohlo přinést trochu dobré nálady,“ líčil, jak se zrodil nápad obdarovat svačinkami rychnovské zdravotníky, Pavel Hubálek.