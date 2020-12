Nouzový stav v ČR prodloužen nejprve do konce dubna, poté až do 17. května.

Dušan Vančura, člen proslulého Spirituál kvintetu, se stal jednou ze symbolických obětí pandemie. Nezemřel totiž přímo na covid-19, ale na komplikace spojené s bolestí zubů. Původně se spekulovalo, že lékaře nevyhledal právě kvůli strachu, aby se nenakazil. To však záhy vyvrátila jeho manželka Zuzana: „Ano, bolel ho zub a nikam s tím nešel, náš zubař neordinoval, protože byl sám hospitalizován. Ale on by stejně nikam nešel kvůli zubu. Vzal si brufen a chtěl to zvládnout sám jako vždy, když mu něco bylo.“

Dochází k rozvolnění pravidel pro takzvané pendlery, tedy lidi, kteří pracují mimo Českou republiku. Od 27. dubna budou moci přes hranice za prací denně, když si každých 14 dní zajistí test na koronavirus, nejlépe přes zaměstnavatele, do té doby museli často volit mezi setrváním doma bez příjmu, nebo naopak v cizině v některém z ubytovacích zařízení bez možnosti vidět své blízké.

V Izraeli končí politická krize – představitelé dvou hlavních stran se domluvili na společné vládě, přičemž první polovinu vládnoucího období bude premiérem Benjamin Netanjahu a poté jej vystřídá Benny Ganc.

Lidé ve velké části světa sedí zavření doma a takřka nevycházejí. O ropu a ropné produkty tak téměř není zájem. Její skladování ale něco stojí. Proto se krátkodobé ceny tekutého zlata dostaly do záporných hodnot. Ano, skutečně vám někdo zaplatil, pokud jste byli ochotni si ropu vzít. Historická chvíle, kterou si před několika měsíci nikdo nedokázal ani představit.

26. dubna: V Chile bylo aktuální, již deset let trvající sucho označeno za nejhorší za 1000 let.

Miroslav Marček dostal 23 let za dvojnásobnou vraždu Jána Kuciaka a jeho přítelkyně, ke které se přiznal. Další obžalovaní v procesu, který sledovalo celé Slovensko, si na verdikty počkali ještě několik měsíců. V prosinci mu soud trest zpřísnil na 25 let.

Zemřel Gene Deitch, americký animátor, který se podílel na seriálu o Tomu a Jerrym a část života strávil v Česku.